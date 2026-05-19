Filosofía en tiempos de crisis: ¡audiolibro ya disponible!
Desde Filosofía en la Red, presentamos un audiolibro sobre la necesidad urgente de volver a pensar nuestra vida.
Hoy, 19 de mayo de 2026, finalmente se publica Filosofía en tiempos de crisis: pensamientos para el presente, un audiolibro que me acompañó durante muchos meses de una forma bastante extraña. Y digo “acompañó” porque, honestamente, no sentí que estuviera simplemente escribiendo un proyecto editorial o estructurando contenidos filosóficos para divulgación. Hubo momentos en los que sentí que estaba intentando poner en palabras muchas de las cosas que yo mismo llevaba tiempo pensando, cargando o intentando entender sobre el cansancio contemporáneo, la ansiedad cotidiana, la incertidumbre y esa sensación cada vez más común de vivir acelerados incluso cuando aparentemente no está ocurriendo nada extraordinario. Más que escribir un libro, sentí que estaba intentando ordenar preguntas que ya estaban rondando mi vida desde hacía tiempo.
Mientras desarrollaba este audiolibro, me di cuenta de algo que probablemente muchos compartimos: vivimos rodeados de información, estímulos, productividad y ruido, pero cada vez tenemos menos espacios reales para detenernos a pensar qué está pasando dentro de nosotros. Todo nos empuja a reaccionar rápido, a producir más, a responder mensajes, pendientes y expectativas, pero rara vez alguien nos enseña cómo habitar emocionalmente este tipo de época. Y quizá por eso terminé escribiendo un proyecto tan atravesado por preguntas incómodas, por pausas, por momentos de silencio y por esa necesidad profundamente humana de volver a mirar nuestra propia vida con un poco más de claridad. Porque llega un punto donde uno puede seguir funcionando perfectamente hacia afuera mientras interiormente empieza a sentirse completamente agotado.
