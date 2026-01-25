Uno de los problemas más intrigantes en el ámbito de la ontología —si no el que más— es el que se identifica con la etiqueta de «filosofía de la mente». Se concreta en la cuestión de si la mente y el cuerpo son dos entes de naturaleza distinta, dos sustancias, cada una con su propia esencia, y qué clase de relación guardan entre sí.

El problema mente-cuerpo tuvo su presencia en la filosofía occidental desde época bien temprana en su cuna helénica. La tesis materialista propia del atomismo de Demócrito de Abdera, que vivió entre el 460 y el 370 a. C. aproximadamente, no tuvo el éxito que tendrá la propia de Platón (del 427 a.C. al 347 a. C.), quien apostó por lo que la tradición dio en denominar el dualismo psicofísico. El materialismo reduccionista al estilo del antiguo atomismo solo reconoce la existencia de una única sustancia, a saber: la materia, el cuerpo; pero es una tesis que resulta difícil de aceptar desde la intuición de la propia experiencia mental del sujeto. Todos nos percibimos como entes capaces de ejecutar un comportamiento a partir de intenciones, escapando al determinismo ciego que impera en el universo mecánico del que nuestros cuerpos forman parte y que, como piezas del mismo, obedecen necesariamente a sus leyes. Por tanto, lo lógico es asumir que a ese cuerpo lo anima y dirige otro ente, que pertenece a otro dominio ontológico distinto, que se rige por un código causal distinto según el cual tiene sentido hablar de razones y, por ende, de categorías morales. Sin alma no hay moral; el desalmado es el que carece de sentido ético.