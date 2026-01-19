Stranger Things y el sentido de la vida: más allá del Upside Down
Explora cómo Sartre y Camus explican el final de Stranger Things. Un análisis sobre el absurdo, la libertad de Eleven y la lucha por un "yo" auténtico.
La narrativa de Stranger Things, a lo largo de sus cinco temporadas, ha sido frecuentemente catalogada como un homenaje a la cultura popular de los años ochenta del siglo XX, una epopeya de horror sobrenatural o en algunos casos, una saga sobre la amistad. Sin embargo, bajo su superficie nostálgica y sus referencias cinéfilas, late una duda radicalmente filosófica que su conclusión lleva a un primer plano desolador: ¿cómo se construye un “yo” auténtico en un mundo que es, en esencia, absurdo y hostil? El final de la serie, especialmente los arcos de sus personajes centrales, revela que la lucha más dura no es contra Vecna o el Upside Down, sino contra el sinsentido de la existencia una vez que las batallas heroicas concluyen. Desde la lente del existencialismo, fundamentalmente de la obra de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, el desenlace de Stranger Things se erige como un tratado sobre la angustia, la libertad radical y la forja del significado en un universo indiferente.
El universo de Stranger Things, desde el día 1, está frente a una bifurcación: en una opción se encuentra la ciudad de Hawkins, aparentemente estereotipada y ajustada a los estándares normados por la sociedad de su época; y en el otro, el Upside Down, una distorsión monstruosa de la misma. Esta dicotomía es la encarnación perfecta del concepto camusiano del absurdo. El absurdo, para Camus, nace del “divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su escenario”. Los habitantes del pueblo buscan racionalidad, orden y conexión emocional, pero se ven confrontados por un escenario que es pura irracionalidad, caos y alienación. Al mismo tiempo, el Upside Down no es malvado por designio; es, ante todo, indiferente. Su misma naturaleza es una negación de las leyes físicas y lógicas humanas, un eco silencioso y grotesco que devuelve cualquier proyecto humano convertido en pesadilla. En tal sentido, la lucha contra Vecna y su reino no es una lucha contra un dios malévolo con un propósito bien ideado, sino contra el vacío mismo que se filtra a través de las grietas de la realidad; entonces, nos interpelamos: ¿podría existir una victoria final? En caso de que existiese, no podría ser la aniquilación del absurdo en que viven, porque el absurdo no es un ente, sino una condición; y, por tanto, sería el cómo los personajes deciden habitar ese mundo fracturado.
