Hay procesos que no se anuncian con ruido. No llegan como un cambio abrupto ni como una decisión contundente. Más bien, aparecen como algo que empieza a moverse lentamente dentro: una sensación tenue, una incomodidad que pide atención, una pequeña apertura en medio de lo que parecía congelado.

A eso muchas veces le llamamos florecer.

Pero florecer no es lo que culturalmente se nos ha enseñado. No es productividad, no es logro visible, no es transformación inmediata. Florecer es, en realidad, permitir que algo que estuvo en pausa comience a expandirse con suavidad. Es un proceso interno que requiere condiciones muy específicas: tiempo, espacio, seguridad y una forma de contacto que no violente lo que aún está en proceso de emerger.

Desde la práctica clínica, es frecuente encontrar que muchas personas saben que “algo necesita cambiar”, pero no logran acceder a eso desde el lenguaje directo. Las palabras no siempre alcanzan. A veces, lo que se mueve internamente todavía no tiene nombre, o duele demasiado nombrarlo de forma frontal. Ahí es donde lo simbólico cobra un lugar fundamental.

El trabajo con elementos artísticos, naturales y literarios abre una vía distinta. Permite que lo interno se exprese sin tener que pasar, necesariamente, por lógica o la explicación. El trazo, el color, la textura, la escritura y diferentes materiales funcionan como mediadores entre la experiencia emocional y su posibilidad de ser contenida.

Cuando una persona toma una hoja en blanco y comienza a crear un fondo con acuarela —difuso, imperfecto, sin forma definida— o cuando alguien toma un cuaderno y empieza a escribir en prosa o en verso, algo empieza a organizarse internamente. Ese fondo o ese párrafo, aparentemente simple, funcionan como una representación del terreno emocional: un espacio donde puede aparecer lo que aún no está del todo claro.