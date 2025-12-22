En la entrega anterior analicé la manera en que Roland Barthes aborda el problema de la fotografía. Vimos cómo la novedad consiste, para él, en el corte del tiempo que cada captura nos ofrece y cómo ello sacudía la sensibilidad y la afección. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. La técnica fotográfica que Barthes conoció ha sufrido transformaciones radicales y se inserta ahora en un conjunto mucho más grande al que se ha dado el nombre de multimedia. Según la definición de Andrew Dewdney y Frank Boyd1, este término surge para referirse a un conjunto de tecnologías que tienen en común la capacidad de producir imágenes, vídeos, animaciones, textos y sonidos gracias al uso del lenguaje digital.

La fotografía posee ahora un código que se ha desarrollado en el campo de la informática y la teoría de la computación. Esto permite que los aparatos dispongan de herramientas que modifican de inmediato la presentación de la escena que deseamos captar —filtros, correcciones, contrastes, deformaciones o brillos— y, además, nos ofrece la posibilidad de ampliar las intervenciones o transformaciones en la imagen al recurrir a diversos programas o software creados para ello. Pero lo más importante es que con este lenguaje se puede producir una imagen “realista” a partir de aplicaciones matemáticas y algorítmicas; es decir, la fotografía se ha desprendido de la necesidad de un cuerpo, un objeto, un modelo o un referente existente.