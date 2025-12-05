Hay un vicio ominoso en las ciencias sociales: la tendencia a explicar todos los fenómenos de la experiencia humana a partir de las relaciones socioeconómicas del llamado capitalismo neoliberal —sea lo que sea que eso signifique—. Convertido en un as bajo la manga, el concepto termina por vaciarse: significa todo y, al mismo tiempo, nada. Y al perder densidad, también pierde cualquier capacidad explicativa mínimamente seria dentro del corpus teórico-empírico de las humanidades.

No sorprende que las ciencias sociales caigan en fetiches epistémicos y en conjeturas cuasi totalizadoras que, con el tiempo, se sedimentan como sentido común dentro de un claustro académico a menudo onanista y sectario. Cuando una explicación científica se da por obvia —como si fuera un dato natural de la realidad ontológica—, dejamos de hacer ciencia, pues esta, por su método y su propio quehacer, exige someterse constantemente a la crítica y al examen que permiten su avance y progreso.

No quiero ir del todo contra la corriente; después de todo, gran parte de nuestros vínculos humanos y de nuestras experiencias cotidianas de la existencia están atravesadas por relaciones económicas dentro del sistema capitalista en que habitamos. Por eso no tengo la osadía de afirmar que la liquidez de nuestros vínculos humanos, ese amor líquido que experimentamos, no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad capitalista, neoliberal, hiperindustrializada e hipertecnologizada en la cual vivimos. Hacerlo sería un acto de locura extrema de mi parte, pues no se puede ignorar ese hecho casi monolítico de nuestro presente evolutivo: el mundo avanza más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos a él. El mapa jamás es el territorio, entre otras cosas, porque siempre está desactualizado.

El punto que quiero plantear es que recurrir al deus ex machina del capitalismo no alcanza para explicar la fragilidad de los vínculos humanos ni por qué nos cuesta tanto conectar con un otro. Esa fragilidad constituye, de hecho, la base misma de la existencia humana: es su condición de posibilidad. Uno mismo —la mismidad— puede experimentarse en plenitud, pero el otro —la otredad— será siempre, por definición, algo en parte inaccesible.