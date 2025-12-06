Tanto el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel como el de Friedrich Engels marcan un hito en la tradición filosófica, en tanto que ambos han articulado su esquema de pensamiento a partir del método dialéctico. Sin embargo, es necesario señalar los matices en dicho método de construcción de conocimiento, ya que el pensamiento de Engels se encuentra permeado por la influencia de Karl Marx. Como es ampliamente conocido, Marx critica al idealismo alemán, corriente en la cual se inscribe el pensamiento de Hegel. Por ello, propone la articulación del materialismo histórico de Ludwig Feuerbach con el método dialéctico hegeliano. El principal apunte reside en que se debe partir de la base material para comprender la realidad social. Engels retoma dicho esquema de pensamiento.

Ambas propuestas de construcción de conocimiento son centrales para comprender el abordaje de la familia en dichos autores. Mientras que Hegel conceptualiza a la familia como una institución ética basada en el amor y el reconocimiento, Engels despliega una perspectiva histórica sobre la relación de la familia con el desarrollo de la propiedad privada y, por supuesto, con la explotación de clase. El enfoque hegeliano prima el análisis dialéctico para comprender la relación entre familia, sociedad civil y Estado a partir de conceptos como voluntad, espíritu, idealidad, necesidad y sustancialidad, en donde las relaciones familiares comienzan a abordarse como relaciones de reconocimiento.

El enfoque de Engels parte, más bien, del materialismo histórico para comprender el desarrollo familiar, considerando las estructuras familiares como formaciones históricas que emergen en determinadas condiciones reales de existencia configuradas por las condiciones económicas. Esto tiene consecuencias práctico-políticas, pues mientras que para Hegel la familia es una institución normativa central para la conformación del Estado, Engels critica la estructura de dominación que esta involucra.