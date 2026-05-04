Heráclito y el cambio: más allá del “todo fluye”
Heráclito no solo pensó el cambio: entendió el mundo como tensión ordenada, lógos y armonía entre opuestos.
A Heráclito se le suele recordar por una idea muy cómoda: “todo fluye”. Es breve, suena profunda y funciona casi como una contraseña filosófica para decir que nada permanece igual. El problema es que, como ocurre con muchas frases famosas, también simplifica demasiado. Heráclito no fue únicamente el pensador que descubrió que las cosas cambian. Fue, más bien, alguien que intentó pensar cómo puede haber orden en un mundo que nunca está quieto.
La imagen del río ayuda, claro. Uno vuelve al río y el agua ya no es la misma. Incluso quien vuelve tampoco es exactamente la misma persona. Ha respirado, ha pensado, ha envejecido unos segundos. La escena parece sencilla: agua, corriente, cuerpo. Pero en esa sencillez aparece una pregunta enorme: si todo cambia, ¿por qué seguimos hablando del “mismo” río, del “mismo” mundo, de “nosotros mismos”?
Ahí está lo interesante. Heráclito no se queda en la constatación del movimiento. No dice simplemente: “todo cambia, acostúmbrate”. Su pensamiento apunta a una estructura más sutil: la realidad es movimiento, sí, pero un movimiento que conserva ciertas proporciones. No es una explosión sin forma, sino una tensión organizada. Como una cuerda que vibra: si no hay tensión, no hay música; si la tensión se rompe, tampoco.
