En la historia del cristianismo, pocas cosas han sido tan explosivas como las palabras. No los gestos espectaculares, no los discursos políticos, sino una palabra añadida —o suprimida— en una fórmula de fe. El Credo de Nicea1, recitado durante siglos como síntesis fundamental del cristianismo, es uno de esos textos donde cada término pesa más que toneladas de tratados teológicos. Por eso, cuando un Papa —en este caso León XIV— recurre públicamente2 a una versión del Credo que prescinde de la cláusula filioque, el gesto no puede leerse como una simple variación litúrgica.

Hablar de “herejía” puede parecer exagerado o incluso irresponsable. Sin embargo, el uso de ese término revela una tensión real: la dificultad del cristianismo occidental para convivir con su propia historia doctrinal. La acusación no apunta tanto a una negación explícita de la fe, sino al cuestionamiento de una tradición asumida como incuestionable, aunque no sea originaria.

Este debate no es nuevo. Reaparece cíclicamente cada vez que se toca el nervio del Credo, porque ahí se juega algo más que una disputa teológica: se juega la autoridad, la continuidad histórica y la relación —todavía inconclusa— entre Oriente y Occidente. El caso del Papa León XIV funciona, así, como catalizador de una discusión que nunca ha sido realmente cerrada.

Este texto propone una lectura teológica seria y accesible de esa polémica. No para condenar ni para absolver, sino para comprender por qué un retorno al Credo original puede ser visto simultáneamente como fidelidad y como traición.