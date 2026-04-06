La noción de “higiene racial” emergió en Europa durante los siglos XIX y XX como una práctica pseudocientífica que pretendía mejorar la “tipología biológica” de las poblaciones humanas. Bajo el velo del progreso y la salud pública, esta ideología fusionó conceptos de biología, medicina y moral para justificar políticas de exclusión, esterilización y exterminio. Lejos de ser un fenómeno aislado, la higiene racial se convirtió en una herramienta de ingeniería social destinada a construir sociedades homogéneas, eliminando la diferencia y negando al “otro” bajo la retórica del bienestar colectivo1.

Esta doctrina fusionó biología, medicina y moral, legitimando la discriminación y la violencia institucional, especialmente durante el nazismo y en programas eugenésicos en Estados Unidos. El impacto ético y social fue devastador, pues redujo la diversidad humana a una amenaza y borró la voz de las víctimas. Su legado persiste hoy en prácticas contemporáneas que reproducen lógicas de exclusión y negación del otro.

El discurso de la higiene racial no solo configuró políticas estatales —como las eugenésicas implementadas en Alemania, Estados Unidos y algunos países nórdicos—, sino que también moldeó la manera en que se concebía el cuerpo, la herencia y la pureza. Su impacto ético fue devastador: la reducción del ser humano a su valor biológico abrió las puertas a una de las mayores tragedias de la humanidad, el Holocausto, o a episodios contemporáneos que diversos analistas comparan con prácticas de limpieza étnica, como la violencia ejercida en Gaza en el contexto del conflicto con el Estado de Israel. Comprender este proceso implica reconocer cómo el lenguaje de la ciencia puede convertirse en instrumento de dominación y exclusión cuando se disocia de la ética y de la dignidad humana.