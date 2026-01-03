Vivimos rodeados de palabras grandes. Las pronunciamos con soltura, como si pesaran poco: justicia, empatía, responsabilidad, respeto. Circulan en conversaciones, en redes sociales, en sobremesas largas y en declaraciones públicas que nos hacen sentir del lado correcto. A veces basta con decirlas para creer que ya las encarnamos. Como si nombrar una virtud fuera lo mismo que practicarla. Y, sin embargo, hay algo incómodo en esa facilidad. Una grieta que se abre cuando la vida cotidiana, con su ritmo torpe y contradictorio, no termina de coincidir con lo que decimos creer.

No se trata de señalar culpables ni de levantar un dedo moral. La hipocresía, si hay que llamarla así, no es un vicio ajeno que podamos identificar cómodamente en otros. Es más bien una tensión constante, casi estructural, entre lo que aspiramos a ser y lo que efectivamente hacemos cuando nadie está mirando. Entre el discurso que nos ordena y la práctica que nos desborda. Pensar esa distancia no nos vuelve mejores, pero quizá nos vuelve un poco más honestos con nuestras propias incoherencias.

Y con ello, una especie de alivio en repetir lo que socialmente se espera de nosotros. Adoptar un lenguaje moralmente aceptado funciona, muchas veces, como una contraseña de pertenencia. Decimos lo que hay que decir para no quedar fuera, para no incomodar, para no ser leídos como problemáticos. En ese gesto, el discurso ético se vuelve casi un reflejo automático, más cercano al hábito que a la convicción pensada.