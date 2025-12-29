Vivimos rodeados de declaraciones morales. Las escuchamos en sobremesas, en redes sociales, en conversaciones casuales y en discursos que se pronuncian casi sin pensar. Decimos lo que está bien y lo que está mal con una facilidad pasmosa, como si nombrarlo bastara para hacerlo propio. Pero basta mirar con un poco más de atención —a los otros, sí, pero sobre todo a uno mismo— para que aparezca una incomodidad difícil de esquivar: no siempre vivimos de acuerdo con lo que decimos creer.

La hipocresía cotidiana no suele presentarse como una gran traición ética. No es épica ni escandalosa. Más bien es pequeña, discreta, casi invisible. Se cuela en decisiones mínimas, en silencios estratégicos, en excusas que suenan razonables. Y quizá por eso resulta tan perturbadora: porque no se siente como una excepción, sino como parte del modo normal en que habitamos el mundo. Nos decimos personas con valores, pero los negociamos cada día.

Pensar esta distancia entre discurso y práctica no es un ejercicio cómodo. Obliga a abandonar la superioridad moral desde la que solemos juzgar a otros y a aceptar que la incoherencia no es un defecto ajeno, sino una experiencia compartida. No siempre por mala fe, no siempre por cinismo. A veces por cansancio, por miedo, por adaptación; porque simplemente vivir es más complejo que sostener principios abstractos.