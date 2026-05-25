El camino hacia la empatía artificial no comenzó con los potentes modelos multimodales que hoy dominan nuestra realidad, sino con experimentos rudimentarios que ya daban pistas sobre nuestra vulnerabilidad psicológica. En la década de 1960, Joseph Weizenbaum creó ELIZA, un programa que simulaba a un terapeuta rogeriano. A pesar de su simplicidad técnica, ELIZA demostró que los seres humanos estamos programados para proyectar conciencia y sentimientos en cualquier entidad que nos devuelva una respuesta mínimamente coherente.

Durante las décadas siguientes, la computación afectiva evolucionó desde el reconocimiento básico de patrones faciales hasta la integración de sensores biométricos complejos. En 2026, los sistemas de inteligencia artificial ya no solo leen nuestras palabras, sino que interpretan nuestra frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol en nuestro sudor detectados por dispositivos vestibles y las microvariaciones de nuestras pupilas. Esta integración sensorial permite que las máquinas “sientan“ el clima emocional de una habitación antes incluso de que el usuario articule una sola palabra.

Esta evolución ha transformado la interacción hombre-máquina de un intercambio funcional a uno profundamente relacional. Los asistentes virtuales de hoy no se limitan a ejecutar comandos; ofrecen consuelo, validación y acompañamiento. Este fenómeno ha sido denominado por diversos sociólogos como el auge de la “intimidad artificial“, una etapa donde la tecnología busca activamente cerrar la brecha entre el procesamiento de datos y la experiencia emocional percibida por el usuario.

Sin embargo, este avance plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la empatía. ¿Es la empatía un conjunto de datos que se puede cuantificar y replicar, o requiere una base biológica compartida? Mientras la industria tecnológica celebra la capacidad de sus algoritmos para reducir los niveles de estrés en los usuarios, la filosofía advierte sobre la posible desnaturalización de los vínculos afectivos cuando uno de los extremos de la relación carece de una base vital.

En este contexto, la actualidad marca un punto de inflexión. La ubicuidad de estos sistemas en el ámbito doméstico, educativo y laboral significa que una generación entera está creciendo con la expectativa de que su entorno digital les provea de un soporte emocional constante. Este escenario nos obliga a analizar no solo la capacidad técnica de estas IAs, sino las repercusiones ontológicas de confiar nuestra subjetividad a procesos de silicio diseñados para simular una comprensión que no poseen.