A mi entender, la aportación más interesante de António C. Rosa Damásio consiste en señalar la relevancia del cuerpo como elemento que forma parte esencial de la explicación de eso que llamamos mente. Su modelo teórico parte de la integración de la mente en el cuerpo, y supera la dicotomía mente-cuerpo y emoción-razón que se había enquistado en el debate filosófico, impidiendo su progreso.

Damásio parte de la evidencia empírica de que cuerpo y cerebro forman un organismo indisociable. La interacción del organismo con el medio en el que se encuentra, vital para su supervivencia, es la de un todo constituido por la asociación mente-cerebro, pues la interacción nunca es del cuerpo solo o del cerebro solo. La mente parte de esta tríada sistémica en la que interactúan cuerpo, mente y entorno (físico y social), pero va más allá cuando se alcanza un cierto nivel de complejidad. En palabras del neurocientífico:

Pero los organismos complejos hacen más que simplemente interactuar, más que simplemente generar las respuestas externas espontáneas o reactivas que se conocen colectivamente como comportamiento. También generan respuestas internas, algunas de las cuales constituyen imágenes (visuales, auditivas, somatosensoriales, etcétera), de las que postulo que son la base de la mente1.