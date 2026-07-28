Te quiero compartir tres lecturas que, al editarlas y programarlas, me marcaron de una manera muy especial. Me dejaron con esas ansias que todo buen texto filosófico provoca: con más preguntas que respuestas.

Hace unos días, en Filosofía en la Red, hablamos sobre las células que todavía no sabemos si llamarlas vivas, también sobre los algoritmos que aprenden desigualdades y luego las devuelven con apariencia de cálculo; así mismo, “aprovechando” el mundial, se reflexionó sobre cómo este tipo de eventos nos hacen mirar solo a donde rueda el balón.

Si leo en voz alta el párrafo anterior, parecerían temas dispersos, pero al unirlos, sale un hilo conductor: casi todo lo que acepto como natural, neutral o querido está hecho de elementos y situaciones que preferiría no revisar.

Me gusta pensar que sé y puedo distinguir a una máquina de un organismo, o una herramienta de una decisión moral, o a una pasión de la industria que la explota; pero, al releer los textos que te comparto, algo cambia en mi interior. No para dejar de confiar en la ciencia, la tecnología o el fútbol, sino para preguntarme qué estoy dejando fuera cuando los defiendo demasiado rápido.

Probablemente por eso no puedo dejar de compartírtelos. Y es que no estoy buscando una conclusión, sino una forma menos ingenua de quedarme únicamente con lo leído. Los tres textos tienen ese filo: no buscan destruir aquello que analizan, pero tampoco lo dejan intacto. Y a mí, que suelo pedirle a la filosofía un poco de claridad, me hicieron admitir algo más: a veces entender empieza cuando una palabra conocida deja de obedecernos.

Otras formas de mente: inteligencia y conciencia más allá del cerebro

Cuando comencé a editar este trabajo, lo hice con suspicacia, porque cada vez que alguien une palabras como mente, vida o conciencia, temo que la metáfora se coma el problema. Pero en este texto ocurre lo contrario. El ensayo se detiene justo donde sería fácil exagerar: una célula sintética que crece y se divide, pero todavía depende de suministros externos; una frontera que no busca titulares triunfales, sino preguntas más delicadas.

La razón para hacer clic está ahí: el artículo no busca humanizar bacterias ni ponerle alma a la materia. Quiere precisar qué significa actuar cuando no hay cerebro, deseo o lenguaje. Después de leerlo, la comparación con la inteligencia artificial queda menos cómoda: hablar mucho no es lo mismo que sostener la propia existencia. Esa distinción, en tiempos de máquinas elocuentes e “inteligentes”, importa más de lo que parece.

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Cuando la IA discrimina: ¿qué es el sesgo algorítmico y cómo enfrentarlo?

Lo más interesante, para mí, de este artículo fue la forma en que le quitó inocencia a una frase que escuchamos —y leemos— demasiado: lo decidió el algoritmo, como si el resultado llegara limpio, sin historia, sin categorías humanas, sin información emanada de empresas que ya venían torcidas. El texto nos muestra que la discriminación no siempre entra por la puerta principal; a veces se esconde en variables aparentemente triviales, en promedios que borran a quienes cargan con los errores.

Creo que es interesante leerlo porque reduce la discusión de la IA a una zona donde ya no basta indignarse ni entusiasmarse. Pregunta quién responde cuando una puntuación perjudica a alguien, o qué significa apelar una decisión automatizada y por qué ninguna métrica de justicia puede reemplazar la deliberación pública. Después de leerlo, nos queda una conversación urgente y necesaria: no si queremos máquinas perfectas, sino qué daños estamos dispuestos a llamar aceptables.

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El Mundial detrás del Mundial: dinero, poder y delincuencia

Al revisar este artículo había en mí una incomodidad: la de quien sabe que el fútbol puede ser hermoso y, aun así, no quiere usar esa belleza como coartada. El texto no le pide al aficionado una pureza imposible, sino que pide algo más difícil: mirar completo. Disfrutar los goles, sí, pero también los contratos, las promesas vendidas a familias vulnerables, los capitales que compran reputación, la atención colectiva administrada con precisión.

El motivo para leer este texto es que no busca únicamente denunciar la “corrupción” como una palabra abstracta, sino que nos muestra cómo el espectáculo puede absorber incluso su propia crítica y venderla como otra temporada de entretenimiento. Esto nos descoloca, porque nos devuelve una pregunta personal: ¿cuántas cosas sé y dejo en pausa durante noventa minutos? Amar algo quizá no me obliga a absolverlo, pero sí a criticarlo y cuestionarlo.

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