¿Quién soy cuando me construyo en redes sociales?
Reflexión filosófica sobre identidad digital, redes sociales y performance cotidiana, pensada desde la experiencia, la duda y la exposición constante.
Vivimos rodeados de pantallas que no solo nos muestran el mundo, sino que nos devuelven una imagen constante de nosotros mismos. Abrimos una red social y ahí estamos: opinando, posando, reaccionando, desapareciendo y volviendo a aparecer con otro ángulo, otro tono, otro filtro. A veces parece trivial, pero otras no tanto. Porque en ese gesto cotidiano —subir una historia, borrar una foto, cambiar la bio— se cuela una pregunta vieja, insistente, incómoda: ¿quién soy cuando me muestro ahí? No quién quiero ser, ni quién fui, sino quién se produce en ese espacio extraño donde la identidad se escribe en tiempo real.
Hay algo ligeramente inquietante en verse constantemente desde fuera. No únicamente sabemos que existimos, sino también cómo aparecemos. La pantalla funciona como un espejo, pero uno que no devuelve una imagen silenciosa, sino una evaluada, comentada, desplazada por otras. El yo digital nace ya expuesto, ya anticipando una mirada ajena que nunca termina de ser concreta.
Puedes leer gratis este artículo en nuestra web con anuncios. Pero si deseas una experiencia sin publicidad y, de paso, apoyar nuestro proyecto filosófico, hazte premium.