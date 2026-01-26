Hay debates que parecen modernos, pero en realidad son antiquísimos. Uno de ellos es cómo encajan las diferencias sexuales —biológicas, psicológicas, culturales— dentro de un ideal de igualdad social. Sabemos que hombres y mujeres no son idénticos en promedio, ni en cuerpo ni en muchas dimensiones del comportamiento. También sabemos que las identidades y orientaciones son diversas y cada vez más visibles. Sin embargo, aceptar la diversidad no resuelve automáticamente una pregunta más compleja: qué consecuencias sociales deberían derivarse de esas diferencias.

El terreno donde esta tensión se vuelve más evidente es el del deseo, el cortejo y la insinuación. No hablamos aquí de derechos formales —sobre los cuales existe un consenso creciente—, sino de actitudes, códigos informales, zonas grises del trato cotidiano. ¿Cuándo una aproximación es bienvenida y cuándo resulta invasiva?, ¿por qué ciertos gestos son recibidos con humor en un sentido y con incomodidad en el inverso?, ¿es eso una injusticia o una adaptación realista a diferencias históricas y materiales?

La aspiración a la igualdad suele confundirse con la aspiración a la simetría. Pero igualdad no significa que todas las interacciones deban evaluarse con el mismo rasero abstracto, ignorando contextos, vulnerabilidades y asimetrías de poder. De hecho, uno de los mayores errores del debate contemporáneo es suponer que cualquier diferencia de trato es, por definición, discriminación. A veces lo es. A veces, en cambio, refleja diferencias en riesgos, expectativas sociales y experiencias acumuladas.