Puedes leer gratis este artículo en nuestra web con anuncios. Pero si deseas una experiencia sin publicidad y, de paso, apoyar nuestro proyecto filosófico, hazte premium.

La Ilustración constituye uno de los momentos fundacionales de la modernidad. No se trató únicamente de un movimiento filosófico e intelectual, sino de una auténtica transformación cultural que afectó las formas de concebir la política, la religión, la economía, la ciencia y, en general, la vida humana.

Entre los siglos XVII y XVIII, el pensamiento ilustrado articuló un lenguaje simbólico capaz de movilizar tanto a las élites letradas como a sectores amplios de la sociedad, que buscaban emanciparse de estructuras tradicionales, especialmente de la autoridad absoluta de la monarquía y del dogmatismo religioso1.

Este ensayo explora los principales símbolos de la Ilustración: la luz, la razón, el progreso, la enciclopedia, la naturaleza, el contrato social, la balanza de la justicia y la figura de Prometeo como arquetipo de emancipación. Cada uno de estos elementos no solo funcionó como emblema retórico, sino que encarnó una visión del mundo que continúa influyendo en las sociedades contemporáneas2.