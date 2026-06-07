La incómoda verdad detrás del imperativo categórico
Una reflexión sobre Kant, la religión y las leyes que cuestiona si nuestra bondad nace de convicción o conveniencia.
Existe una pregunta que pocas personas se hacen de forma honesta, quizá porque la respuesta podría resultar demasiado incómoda. Nos gusta pensar que somos buenas personas. Nos gusta creer que nuestras decisiones nacen de convicciones profundas, de principios sólidos y de una comprensión auténtica de lo que significa actuar correctamente. Sin embargo, cuando observamos con detenimiento muchas de nuestras acciones cotidianas, aparece una sospecha difícil de ignorar: ¿realmente hacemos el bien porque creemos en él o porque esperamos obtener algo a cambio?
No se trata necesariamente de dinero, fama o beneficios materiales. A veces aquello que obtenemos es mucho más sutil. Puede ser tranquilidad de conciencia. Puede ser reconocimiento social. Puede ser la sensación de sentirnos moralmente superiores. Puede ser la esperanza de que, si actuamos correctamente, los demás harán lo mismo con nosotros. Incluso puede ser la expectativa de una recompensa espiritual o el temor a un castigo religioso. Lo importante es que, detrás de muchas acciones aparentemente altruistas, suele esconderse algún tipo de ganancia.
Esta sospecha no es nueva. De hecho, atraviesa buena parte de la historia de la filosofía. Los seres humanos llevan siglos preguntándose si existe algo parecido a una bondad genuina o si toda conducta moral está atravesada, en mayor o menor medida, por intereses personales. La pregunta resulta especialmente inquietante porque no apunta hacia los demás. Apunta hacia nosotros mismos. Nos obliga a dejar de juzgar la moral ajena para examinar nuestras propias motivaciones.
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