En la actualidad, los medios de comunicación atraviesan una crisis de legitimidad y confianza. Las audiencias perciben sesgos, manipulación, fake news, intereses corporativos y gubernamentales detrás de los relatos. Se perciben cada vez más conflictos de interés; estos circulan en las plataformas tradicionales y digitales. Existe una clara tensión en el ecosistema mediático global. Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿qué significa hoy la ética periodística?

La figura de Inna Afinogenova, periodista rusa, es un referente para discutir esta cuestión, y quizá porque su práctica tiene más que ver con la crítica y el cuestionamiento constante del grupo de poder hegemónico y su orientación conservadora e ideológica neoliberal1. Su trayectoria refleja una ruptura con otros medios de comunicación por cuestiones de ética que implica una toma de decisiones responsable2.

Su reubicación en América Latina —particularmente en México— y sus reflexiones sobre medios y geopolítica permiten hoy analizar cómo puede practicarse una ética del periodismo en el siglo XXI3,4.