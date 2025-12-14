La Inteligencia Artificial: ¿un espejo incómodo?
La inteligencia artificial irrumpe en lo cotidiano y nos obliga a pensar responsabilidad, creatividad y ética sin respuestas simples definitivas.
La Inteligencia Artificial ya no llega como promesa futurista ni como experimento de laboratorio. Aparece en el correo que responde solo, en la app que sugiere qué leer, en la herramienta que “ayuda” a escribir cuando el cansancio aprieta. A veces uno se da cuenta tarde de que ya está ahí, operando en segundo plano, ordenando opciones, marcando ritmos. Y entonces surge la incomodidad: no tanto por lo que hace, sino por lo que nos obliga a pensar sobre nosotros mismos.
No es solo una cuestión técnica ni un debate de especialistas. Es más bien una sensación extraña, casi cotidiana, de estar delegando pequeñas decisiones sin tener muy claro a quién. Como si la frontera entre herramienta y actor se hubiera vuelto borrosa, y nadie nos hubiera avisado del todo.
Puedes leer gratis este artículo en nuestra web con anuncios. Pero si deseas una experiencia sin publicidad y, de paso, apoyar nuestro proyecto filosófico, hazte premium.