Nota editorial: las ideas y posturas expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor o autora. Filosofía en la Red defiende la libertad de pensamiento y la pluralidad de enfoques, por lo que la publicación de este contenido no implica una posición política institucional ni adhesión ideológica alguna.

El tres de enero del año 2026 será recordado posiblemente como un día histórico, ya que el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, un hecho sin precedentes. No tanto por la caída de la cabeza del régimen chavista en Venezuela, que parecía impensable, ni porque el Tió Sam haya sumado otro país a su lista de invasiones por motivos claramente geopolíticos, sino que lo que realmente marca un antes y un después es la vulneración tan descarada del derecho internacional y de todos los mecanismos y organismos que lo sostienen; es el abandono total por parte de Estados Unidos de la retórica buenista, idealista y hasta fantasiosa de que todas las intervenciones militares que han realizado en países extranjeros se deben a razones nobles, enfocadas a guardar, cuidar y proteger la libertad y la democracia y a preservar la paz y el orden internacional. Esta vez todas las caretas se cayeron, o se abandonaron en un acto de “realpolitik1“ de manual. Lo único que buscaba Estados Unidos era el petróleo de Venezuela, el resto, todo lo que involucra la caída de un dictador, la democracia y la reconstrucción de una nación por medio de un pueblo soberano parece que fue un daño colateral, un efecto secundario, un apéndice en un acto de estrategia geopolítica calculada de un imperio en decadencia que busca en América Latina y sus recursos, en ese llamado patio trasero2 su forma de sobrevivir un poco más; prolongar su agonía dando sus últimos coletazos3 a todo lo que le proporcione recursos para subsistir.