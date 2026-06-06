Jorge Luis Borges nunca se consideró un filósofo en el sentido académico o sistemático de la palabra. Con la modestia que lo caracterizaba, prefería presentarse como un simple hombre de letras o, a lo sumo, un lector apasionado que encontraba en la metafísica una rama más de la literatura fantástica. Sin embargo, su obra demuestra una comprensión profunda y una manipulación magistral de los grandes dilemas del pensamiento humano, integrándolos no como tratados, sino como experiencias vitales en sus cuentos y ensayos.

Para Borges, la filosofía no era una búsqueda de verdades absolutas, sino un inventario de asombros. Le interesaban las ideas no por su validez lógica o empírica, sino por su capacidad para estimular la imaginación. Esta perspectiva estética de la metafísica le permitió transitar entre el nominalismo, el panteísmo y el escepticismo con una libertad que pocos pensadores profesionales se han permitido, creando lo que podríamos llamar una “filosofía de la perplejidad“.

La influencia de pensadores como Arthur Schopenhauer es omnipresente en sus textos. De él heredó la noción de que el mundo es una representación, un sueño compartido por una voluntad única. Esta idea se convierte en la base de cuentos memorables donde los límites entre el soñador y lo soñado se disuelven. Para Borges, leer a los filósofos era asistir a una representación teatral de la inteligencia humana intentando descifrar un universo que, probablemente, carece de un código único.