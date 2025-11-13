Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios y reflexiones que no siempre llegan al correo. Si todavía no te unes, haz clic aquí y acompáñanos:

El jueves 13 en la FILOCONF 2025 se anunciará como un territorio fértil donde pasado y porvenir dialogarán sin prisa, con hondura, con la necesidad íntima de comprender quiénes hemos sido y quiénes podremos llegar a ser. Será una jornada que respirará complejidad: historia, cancelación, ética, vacuidad, creatividad filosófica, ciencia y divulgación se irán entretejiendo en un mapa que invitará a detenernos y avanzar simultáneamente. Las palabras de cada ponente se convertirán en brújulas posibles. La filosofía, como siempre, caminará a nuestro lado.

FILOCONF 2025, como todos nuestros eventos, es gratuita, pero si deseas obtener constancia con valor curricular por asistencia, puedes registrarte. El costo es simbólico, destinado a cubrir gastos operativos. Las y los suscriptores premium de Στοά pueden obtenerla sin costo. Solo deben escribirnos por WhatsApp para coordinar su registro y validación.

Narrar el pasado hoy,

con Sara Benitez

En un tiempo saturado de velocidad, la pregunta por cómo narramos el pasado adquirirá un relieve inesperado. Sara nos conducirá a mirar la historia no como un archivo muerto, sino como un tejido vivo que late dentro de cada presente. Su propuesta abrirá una reflexión sobre la responsabilidad que asumimos cuando contamos aquello que ya ocurrió: cómo seleccionamos, cómo omitimos, cómo interpretamos.

Cada época reescribe su propia memoria. Cada mirada necesita repensar qué significa “recordar”. Sara mostrará cómo el pasado se despliega, no como un retrato estático, sino como una fuente en movimiento que puede iluminar o distorsionar el presente. Lo que está en juego no será sólo la historia, sino el modo en que nos contamos a nosotros mismos.

Invitará también a reconocer la potencia ética de narrar: comprender que las palabras con las que recuperamos lo vivido definen el horizonte de lo posible. En esa tensión entre lo acontecido y lo que deseamos, descubriremos que narrar bien es un acto de cuidado.

Cultura de la cancelación y la crisis de las sociedades complejas,

con José Pablo Tobar

José Pablo abrirá una herida contemporánea: la cancelación como fenómeno, como síntoma y como mecanismo de poder. La explorará desde su enraizamiento social, desde su fragilidad emocional y desde el modo en que desnuda nuestras tensiones colectivas. La cancelación se mostrará así como una respuesta rápida a un conflicto profundo que no sabemos resolver.

La ponencia nos invitará a pensar qué ocurre cuando las sociedades dejan de dialogar y optan por silenciar. El gesto de cancelar se vuelve una forma de evitar la incomodidad, pero también un intento desesperado por proteger normas compartidas. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros?

La filosofía aparecerá entonces como un espacio para generar preguntas que desactiven la rigidez del juicio inmediato. José Pablo nos recordará que las sociedades complejas requieren conversaciones más lentas, más honestas y más abiertas, y que la cancelación suele ser, simplemente, la renuncia a esa dificultad.

Vacuidad y despertar en la filosofía de Nagarjuna,

con Erika Tellez

Erika nos guiará hacia otra forma de pensar: una mirada más sutil, más ligera, capaz de cuestionar las certezas ontológicas que solemos sostener. Nagarjuna aparecerá como un maestro de la paradoja, un filósofo que invita a desmontar todas las fijaciones, incluidas las nuestras.

La vacuidad se convertirá en un recurso para entender el dinamismo del mundo. Nada existe por sí mismo, nada permanece aislado: todo está entrelazado. En ese punto, la filosofía deja de ser un sistema y se convierte en un camino que se recorre con atención, como un despertar que se repite en cada gesto cotidiano.

Al escuchar a Erika, descubriremos que la vacuidad no es ausencia, sino apertura. Que el despertar no es una epifanía repentina, sino un hábito de mirar con más delicadeza. La ponencia resonará como un descanso para la mente y una invitación a pensar con ligereza radical.

Prácticas filosóficas críticas y creativas,

con David Sumiacher

David nos conducirá hacia la filosofía como ejercicio vivo, corporal y cotidiano. Nos recordará que pensar no es únicamente resolver problemas, sino también imaginar mundos posibles. Su propuesta se moverá entre la crítica y la creación, entre la lucidez y la audacia.

Las prácticas filosóficas aparecerán como herramientas para cuestionar sistemas, pero también como un modo de construir sentidos nuevos. Dejar atrás la rigidez del concepto para abrir espacio al juego, a la exploración y a la flexibilidad mental.

David mostrará que la filosofía puede tener la fuerza de un cincel o la ligereza de un pincel. No está condenada a los libros; vive donde viven las preguntas. Y este día nos demostrará que pensar sigue siendo un acto creador.

Pensar la ética del futuro. Un análisis crítico de la ectogénesis,

con Julia López García

Julia llevará la jornada hacia interrogantes que cruzan tecnología, biología y filosofía. La ectogénesis —la gestación fuera del cuerpo humano— será el punto de partida para explorar los dilemas éticos del futuro, esos que ya empiezan a rozar el presente.

La ponencia invitará a pensar qué significa nacer, qué implica gestar, qué transformaciones profundas podrían emerger si el proceso se desvincula del cuerpo. Julia no ofrecerá respuestas cerradas, sino un recorrido crítico por las preguntas que irán definiendo el horizonte ético de las próximas décadas.

La reflexión se abrirá hacia la libertad, la autonomía, la justicia, la vulnerabilidad y la dignidad. ¿Cómo se reconfigurarán las relaciones afectivas, familiares y sociales? ¿Qué responsabilidades nuevas surgirán? ¿Qué peligros?

Será, sin duda, una de las conferencias más provocadoras del día.

¿A quién le importa la Historia de las Ciencias?,

con Adrián Rodríguez

Adrián cuestionará algo que parece obvio: ¿por qué deberíamos interesarnos en la historia de las ciencias? La pregunta abrirá un campo fértil, porque la ciencia —como la filosofía— tiene una genealogía compleja, llena de avances, retrocesos, obsesiones y rupturas.

Comprenderla no es solo entender el pasado de la ciencia, sino también reconocer su presente y anticipar su futuro. Adrián mostrará que cada concepto científico tiene una historia, que cada metodología ha nacido de tensiones, y que cada descubrimiento ha sido fruto de un contexto.

La historia de las ciencias aparece así como un espejo en el que nos miramos para entender cómo pensamos y por qué pensamos de la manera en que lo hacemos. No es solo un relato académico: es una clave cultural.

La Inteligencia Artificial como consejera y amiga: ¿un eco de nuestra soledad? -conversatorio-

Este conversatorio nos invitará a pensar en la IA no solo como herramienta, sino como presencia: ese “nuevo consejero” que promete escucha, compañía y hasta consuelo. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a buscar en un algoritmo la respuesta a nuestra soledad?

Entre lo terapéutico, lo espiritual y lo relacional, la conversación explorará los límites de lo humano frente a la promesa de una inteligencia que dice comprendernos. ¿Nos está liberando la IA de nuestra fragilidad o está aprendiendo a moldearla?

Presentación de avances del protocolo

de investigación del Grupo de Investigación Antonio Gramsci

El Grupo de Investigación Gramsci compartirá los avances de su trabajo en proceso. Será un espacio de apertura y comunidad, donde las ideas se presentarán en movimiento, en transformación.

Esta exposición permitirá ver cómo se construye el conocimiento dentro de Filosofía en la Red: colaborativamente, con disciplina, con diálogo, con pensamiento crítico. La filosofía también se inventa así: paso a paso, pregunta a pregunta.

El protocolo de investigación aparecerá no como un documento cerrado, sino como un horizonte compartido que se va delineando con cada aportación.

El jueves 13 habrá tejido sus propias constelaciones. De la historia a la ética del futuro, de la vacuidad a la complejidad social, de la divulgación a la investigación viva. Cada ponencia marcará un pulso y dejará una pregunta abierta. Y, con esa energía, nos preparará para la siguiente jornada: un día más para pensar, acompañar y dejarnos sorprender por lo que la FILOCONF 2025 seguirá revelando.

