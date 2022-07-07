☠️ 📺 La muerte en la T.V. | Letras Habladas

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔶 Tomando como punto de partida el capítulo 10 de la temporada 2 de la serie de #Disney, Dinosaurios (sí, la exitosa serie noventera), reflexionamos sobre la temática del episodio en general: la muerte: ¿cómo abordan este "tema sensible"?, ¿cuánto ha variado la manera de tocarlo de los noventa a hoy día?, ¿cómo hablar con los niños... y con los adultos de dicho tópico? ¡Entre muchas cosas más!

📺 Puedes ver este episodio en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/tDhhAYJp-y4

