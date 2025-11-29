La naranja mecánica1, obra de Anthony Burgess, es un experimento moral, no una distopía cualquiera. En el prefacio a la edición estadounidense, el escritor expuso que su objetivo era analizar las consecuencias de restringir el libre albedrío, incluso si se hace para forzar buenas acciones. Así, la obra no es una crítica al crimen juvenil ni una novela distópica convencional, sino un experimento filosófico acerca de la libertad, el mal y la naturaleza humana.

El título alude a una expresión cockney, que Burgess había escuchado: “as queer as a clockwork orange” —tan extraño como un reloj—; es decir: tan raro como una naranja mecánica, algo que parece natural por fuera, pero es completamente artificial por dentro2. Este es el núcleo ético del libro: ¿qué ocurre cuando un ser humano es programado como una máquina para actuar moralmente, sin posibilidad de elegir?

El protagonista, Alex DeLarge, es un adolescente violento, carismático y brutal, pero también inteligente, amante de Beethoven y con una voz narradora que seduce y perturba. La novela está escrita en un dialecto inventado por Burgess —el nadsat— mezcla de ruso y argot juvenil, lo que intensifica la sensación de extrañamiento y crítica cultural3.

El verdadero enemigo:

la tecnocracia moral

Alex es arrestado y sometido a un programa de reeducación estatal conocido como el “Tratamiento Ludovico“, una forma de condicionamiento conductista extremo que lo vuelve incapaz de ejercer la violencia. Asocia el acto de dañar con un malestar físico intolerable. No es que elija el bien: simplemente ya no puede elegir el mal.

Noël Carroll señala4 que este tratamiento es una sátira brutal del conductismo psicológico —en particular de las ideas de Skinner— y una crítica al utilitarismo autoritario. El Estado no busca la redención del individuo, sino su conversión en una “naranja mecánica”: alguien útil, predecible, funcional. La novela de Burgess examina hasta qué punto el castigo o la terapia pueden transformarse en formas de manipulación que destruyen la autonomía moral del sujeto5.