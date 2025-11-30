En este rincón de Στοά, Miguel Ángel, el director de Filosofía en la Red, no escribe para enseñar, sino para acompañar. Aquí no hay artículos ni certezas, sino respiraciones: pensamientos que se asoman entre el cansancio y la esperanza, donde filosofar es, también, una forma de seguir de pie. Quien entra aquí no busca respuestas, sino compañía en la búsqueda. Por eso, los textos completos viven en un espacio reservado, entre quienes deciden sostener, con su presencia y su apoyo, la continuidad de esta voz compartida. Si ya formas parte, gracias por quedarte en esta intimidad. Y si aún no, quizá este sea el momento: basta un gesto, una suscripción premium, para entrar en el silencio donde todavía pensamos juntos.

Hay una silla vacía frente a mí. No debería llamarme tanto la atención —es solo un mueble, un objeto más en una habitación que conozco de memoria—, pero algo en su forma me detiene, como si la ausencia tuviera hoy una geometría distinta. No es soledad, lo sé; es otra cosa. Es la súbita conciencia de que el lugar que alguien ocupaba, el que llenaba sin pedir permiso, ha quedado desnudo. Y esa desnudez revela algo que no quería ver: que el cariño que imaginaba recíproco quizá nunca lo fue. Un lugar desocupado es, a veces, más honesto que las palabras que no se dijeron a tiempo.

He evitado mirar esa silla por días. Fingí necesidad de moverla de sitio, la usé como perchero improvisado, oculté su borde bajo una chamarra para no toparme con la punzada que despierta. Pero hay objetos que insisten, que se niegan a desaparecer porque su forma simple condensa un vuelco interior: el desencanto de descubrir que uno creyó más de lo que debía; la vergüenza de haber idealizado un vínculo que solo existía en la propia cabeza; la herida lenta de sospechar que la confianza que dabas por mutua quizá era solo cortesía educada. Qué dolor tan extraño: el de comprender, de golpe, que tal vez fui el único que pensó que ahí había un nosotros.

A veces, cuando el cariño se quiebra, no hace ruido. Se rompe como un vaso que no se estrella contra el suelo, sino que aparece cuarteado una mañana cualquiera. No sabes en qué momento ocurrió. No hubo un golpe, una discusión, una palabra hiriente. Solo una fisura que llevaba tiempo creciendo, silenciosa, por dentro. Y cuando por fin se hace visible, ya no hay forma de repararla: el agua se escapa aunque pongas la mano, aunque jures que vas a cuidar lo que queda. Esa fisura —esa grieta que nadie nombró a tiempo— es la que sostiene ahora la silla vacía que tengo enfrente.

Lo que más desconcierta es cómo lo no dicho se convierte en un arma cuando aparece tarde. No porque busque herir, sino porque llega cargado de todo lo que se acumuló en el silencio. Uno escucha un “es que siempre pensé…” o un “nunca te dije porque…” y se abre un boquete en el pecho. Porque la verdad no es la frase: es el tiempo. Es la tardanza. Es la sensación de que, si hubiera habido cariño real, lo importante se habría dicho antes de estallar. Y descubrir eso duele, no por lo que pasó, sino por lo que revela.

Yo me doy cuenta, con cierta incomodidad, de cuánto esperaba —aunque negara que lo hiciera—. Uno dice que no, que basta con dar sin pedir, que la reciprocidad es un mito bonito. Pero cuando el vínculo se tambalea, cuando uno se siente a la intemperie, aparece la confesión interior: sí esperabas algo. Esperabas cuidado. Esperabas verdad. Esperabas que el otro, si tenía algo que decir, lo dijera a tiempo. Y admitir esta expectativa humilde —que el cariño sea honesto— puede ser una mezcla amarga de pudor y lucidez.

Me pregunto entonces qué significa confiar. No en abstracto, sino en esta textura concreta: abrir una parte de uno mismo y dejarla ahí, desprotegida, esperando que el otro la trate con cierta delicadeza. Y me doy cuenta con ello de lo difícil que es aceptar cuando esa delicadeza no llega. No porque la persona quiera herirte, sino porque nunca estuvo realmente en el mismo lugar emocional que tú. Y no hay manera elegante de reconciliar eso: duele porque exige renunciar a la versión de la historia que uno prefería creer.