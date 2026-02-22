El título incomoda. Y es natural que lo haga. “Las creencias de un ateo” suena, en apariencia, contradictorio. ¿Cómo puede tener creencias alguien que precisamente se define por no creer en Dios? Antes de descalificar la expresión como un simple juego retórico, conviene detenernos a pensar qué entendemos por creer y qué significa realmente ser ateo.

La polémica no es gratuita. En el lenguaje cotidiano, creer suele asociarse con fe religiosa. Cuando alguien afirma “yo creo”, lo que muchas veces está diciendo es “yo tengo fe”. Pero la palabra es más amplia. Creer también puede significar sostener una convicción, asumir una postura frente al mundo o afirmar algo como verdadero desde un determinado marco de sentido.