En algún momento de la vida, casi todos descubrimos una verdad incómoda: no todas las amistades son iguales. Algunas personas desaparecen cuando llegan los problemas; otras, en cambio, aparecen precisamente cuando más falta hacen. Esa diferencia, que muchas veces aprendemos tarde, fue señalada hace siglos por uno de los filósofos más influyentes de la historia. En una frase breve pero provocadora, Sócrates comparó al amigo con el dinero, afirmando que antes de necesitarlo es necesario conocer su valor.

A primera vista, la comparación puede parecer fría. ¿Cómo es posible poner en paralelo algo tan humano como la amistad con algo tan material como el dinero? Sin embargo, la intención no es mercantilizar las relaciones humanas. La comparación apunta más bien a una cuestión de prudencia: así como nadie debería descubrir el valor de su dinero justo cuando ya lo necesita y no lo tiene, tampoco deberíamos descubrir quiénes son nuestros verdaderos amigos cuando ya estamos en medio de una crisis.

Esta reflexión encierra una enseñanza profunda sobre la vida social. En la rutina diaria solemos rodearnos de muchas personas: compañeros de trabajo, conocidos, amistades ocasionales, contactos en redes sociales. La vida contemporánea está llena de vínculos, pero no todos poseen el mismo peso. Algunos son circunstanciales; otros, en cambio, sostienen nuestra existencia en los momentos decisivos. El problema es que esa diferencia muchas veces solo se revela cuando las cosas se complican.