Leer no es solo pasar los ojos por un texto: es mudarnos, por un rato, a otras vidas. En un mundo donde todo compite por nuestra atención —notificaciones, pantallas, resúmenes instantáneos—, la experiencia de quedarse con una historia parece un lujo anacrónico. Y, sin embargo, quizá sea precisamente lo que más necesitamos. La literatura nos ofrece algo que la vida cotidiana rara vez concede: tiempo interiorizado para imaginar, someter a ensayo moral situaciones imposibles y ensayar identidades alternativas sin poner en riesgo la propia.

Leer es una práctica filosófica. No porque la ficción entregue respuestas teóricas, sino porque nos enseña a formular preguntas mejores. A través de novelas, cuentos y poemas ejercitamos la imaginación moral, ampliamos nuestra capacidad de atención y aprendemos a reconocer la multiplicidad de perspectivas que constituyen cualquier vida humana. La literatura actúa así como un laboratorio hermenéutico: nos obliga a interpretar, a corregir prejuicios y a tolerar la ambigüedad.

Cuando abrimos un libro, no solo recibimos información: ingresamos a un territorio donde el tiempo se pliega y la conciencia se expande. A diferencia de otros discursos, la literatura no se limita a decir, sino que hace vivir. No leemos simplemente la desgracia de Anna Karénina ni la lucidez de Clarice Lispector: habitamos ese estado afectivo, participamos de su lógica interior, experimentamos una forma específica de estar-en-el-mundo que no es la nuestra y, sin embargo, nos transforma.

Paul Ricoeur decía que la narrativa funciona como una mediación entre el mundo del lector y el mundo del texto1. Esa mediación no es pasiva; implica un movimiento interpretativo que reorganiza nuestra experiencia. La literatura no imita la vida: la reconfigura. Nos permite —como recuerda Martha Nussbaum— imaginar situaciones que nunca viviríamos y, aun así, comprender algo verdadero sobre nosotros mismos2. En ese proceso, cada historia nos obliga a ensayar emociones, dilemas y formas de sentido que no cabrían en nuestra rutina cotidiana.