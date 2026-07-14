Anoche terminé leyendo con esa incomodidad tonta de quien ya había decidido cerrar la computadora y, aun así, se queda un rato más. No por disciplina. Más bien por una especie de deuda con lo que acababa de leer. Me pasa poco: esa sensación de que los textos no quedaron atrás, sino que se sentaron conmigo un rato.

Lo que me atravesó esta vez fue una tensión muy concreta: casi todos estos artículos hablan, cada uno por su lado, de algo que se nos sale de control. El amor, que no solo acompaña, sino que decide por nosotros ciertas pérdidas. El dinero, cuando deja de ser cifra y empieza a tocar la autoestima. La lectura, cuando abandona la soledad y se vuelve conversación. El universo, cuando nos reduce a una escala casi ridícula y, al mismo tiempo, vuelve más rara la existencia.

No quiero venderlos como “temas”. Me parecería injusto. Los leí más bien como escenas de fragilidad: alguien que ama y pierde posibilidades, alguien que no contesta una llamada, alguien que necesita escuchar a otros leer a Camus, alguien que mira hacia arriba y entiende que la nada también pesa.

Quizá por eso esta selección me dejó menos cómodo de lo habitual. No porque los textos sean difíciles, sino porque rozan zonas donde uno suele defenderse rápido. Amor, deuda, comunidad, cosmos: palabras enormes. Pero aquí aparecen donde de verdad importan, en el cuerpo, en la vergüenza, en la elección, en esa necesidad de no pensar todo a solas.

Toda historia de amor empieza con una pérdida

Este texto me interesó porque empuja el amor fuera de su zona decorativa. No lo trata como refugio, ni como promesa de plenitud, ni como ese lugar al que llegamos para sentir que por fin todo encaja. Lo pone en un sitio más incómodo: el amor como elección que también recorta. Amar a alguien, incluso cuando sale bien, incluso cuando no hay abandono ni desastre, implica dejar fuera otras vidas posibles.

Esa idea puede sonar dura, pero ahí está su fuerza. El artículo no necesita convertir el amor en tragedia melodramática para hacerlo inquietante. Lo trágico no aparece como muerte, ruptura o fracaso, sino como transformación irreversible. Me dejó pensando en cuántas veces hablamos del amor solo desde lo que ganamos, como si elegir no tuviera sombra. Recomiendo leerlo porque nos obliga a mirar algo que solemos maquillar: quizá amar también sea aprender a cargar con la vida que ya no fuimos.

Lee el artículo en la versión Premium: filosofiaenlared.substack.com/p/amor-tragico-eleccion | o léelo con publicidad en:

https://filosofiaenlared.com/2026/07/amor-tragico-eleccion/

La experiencia del Club de Lectura de Filosofía en la Red llega a streaming

Al principio pensé que este texto iba a funcionar solo como anuncio. Pero al leerlo con calma encontré otra cosa: una defensa sencilla, casi obstinada, de la lectura compartida. Y eso no es menor. Vivimos rodeados de opiniones rápidas sobre libros que muchas veces nadie se sienta a leer con otros. Camus, en particular, no se deja despachar tan fácil. El extranjero incomoda porque no permite quedarse en la postura cómoda del juicio inmediato.

Lo que me importa de esta recomendación no es únicamente que la sesión esté disponible en streaming. Es la posibilidad de entrar a una conversación que ya ocurrió, pero que todavía puede seguir trabajando en quien la escucha. Una lectura colectiva tiene algo raro: no sustituye tu experiencia del libro, la altera. Te muestra énfasis que no habías visto, desacuerdos que te obligan a precisar lo que piensas, silencios que también interpretan. Te recomiendo que accedas al streaming porque detrás del acceso a una grabación hay una apuesta más honda: leer puede dejar de ser una actividad solitaria sin perder intimidad.

Accede al vídeo del Club de Lectura sobre El extranjero de Camus: https://hotmart.com/es/marketplace/productos/club-de-lectura-el-extranjero-albert-camus/X106663710P

La peor deuda no siempre aparece en el estado de cuenta

Este texto es el que más me cuesta recomendar sin sentir que estoy exponiendo algo propio. No porque hable de mí, sino porque toca una zona que mucha gente aprende a esconder demasiado bien. La deuda, cuando se vuelve íntima, no vive solo en el banco. Vive en el teléfono que vibra, en el correo que no se abre, en la conversación que se pospone, en la forma en que uno calcula mentalmente hasta lo que no debería calcular.

Me parece potente porque no convierte el dinero en sermón. No se coloca en ese lugar fácil desde donde todo se resuelve con disciplina, orden o fuerza de voluntad. Más bien se queda en una zona más áspera: la vergüenza de sentir que una cifra pendiente dice algo definitivo sobre quién eres. Eso es brutal. Y necesario. Porque hay una diferencia enorme entre hacerse responsable y destruirse por dentro. Te recomiendo leerlo -es, por cierto, un texto exclusivo para suscriptores Premium de Filosofía en la Red- porque no ofrece una salida limpia, sino algo más difícil: una forma menos cruel de mirar aquello que uno quisiera esconder.

Leer el artículo:

https://filosofiaenlared.substack.com/p/deuda-que-mas-duele

La nada también puede cambiar la forma en que entiendes tu vida

Este artículo empieza con una escena que me pareció muy bien elegida: mirar un lanzamiento espacial no desde el lugar abstracto de la ciencia, sino desde el asombro de quien está ahí, en medio de una experiencia cotidiana, y de pronto siente que el mundo se agranda demasiado. Esa entrada me sostuvo durante el resto del texto. La nada deja de ser un concepto frío y se vuelve una experiencia: mirar hacia arriba y sentir, al mismo tiempo, pequeñez, miedo, alivio y gratitud.

Me gustó porque no usa el universo para aplastarnos ni para darnos una falsa tranquilidad. La escala cósmica puede humillar, sí, pero también puede quitarle arrogancia a ciertos dolores sin negarlos. No porque “todo sea insignificante” y entonces nada importe, sino porque nuestra fragilidad aparece de otro modo cuando se coloca frente a una inmensidad que no podemos dominar. Es interesante leerlo para entrar en esa mezcla rara: angustia y calma, oscuridad y lucidez, nada y existencia. No salí con respuestas; salí respirando un poco distinto.

Lee el artículo en la versión Premium: https://filosofiaenlared.substack.com/p/filosofia-de-la-nada | o léelo con publicidad en:

https://filosofiaenlared.com/2026/07/filosofia-de-la-nada/

Cierro esta selección de textos con una sensación clara: estos artículos no se leen igual si uno va con prisa. Piden algo más incómodo que atención; nos piden dejar que alguna frase encuentre una grieta. A veces será una idea sobre el amor, o una escena de deuda. A veces la voz de otros leyendo a Camus, o una imagen del universo que nos baja del centro sin quitarnos del todo la dignidad.

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