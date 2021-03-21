Letras Habladas #1: La resaca del 8M (2021)

✍️🗣️ Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔸En este primer episodio Aranza y Miguel hablan sobre cómo se vivió el 8M del 2021 dentro del contexto pandémico, de la inclusión o no de los hombres la lucha feminista, de qué tan importante es escuchar a cada una de las víctimas para empatizar con ellas y luchar en pro de los derechos...

