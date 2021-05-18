Letras Habladas #10: ¿Realmente son importantes los hábitos?

En este episodio Aranza y Miguel cuestionan qué son los hábitos y si realmente todas las personas pueden aspirar a ellos. Esta reflexión la detonó a su vez, un episodio de Kairós Podcast en donde Aranza es co-host y habló un poco de su experiencia formando hábitos. Si eres una persona a la que le cuesta formar hábitos, o simplemente estás interesado en el tema. este episodio definitivamente es para ti.

