Letras Habladas #15: ¿Realmente los influencers nos influencian?

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔶 En este episodio Miguel y Aranza dialogan acerca de el rol de los influencias dentro de la sociedad, así como el impacto que tienen en redes sociales y que de alguna manera terminan "influenciando" nuestra forma de ver el mundo e incluso, algunas de las decisiones que tomamos.

📝 ¡Artículos recomendados de los autores!

- Conocimiento y conciencia: https://filosofiaenlared.com/2021/06/conocimiento-y-conciencia/

- Lo que me sorprende el Karma:

https://filosofiaenlared.com/2021/05/lo-que-me-sorprende-del-karma/

🗓 ¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio! 🗓

👩🏽 Aranza: https://www.instagram.com/catarsisfilosofica

👨🏽 Miguel Ángel: https://twitter.com/miguelangelgc​

-- Síguenos en nuestras redes sociales --

facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofiaenlared

twitter: https://twitter.com/filosofiaenred​

instagram: https://www.instagram.com/filosofiaenlared

linkedin: https://www.linkedin.com/company/filosofiaenlared

Y, por supuesto, no dejes de visitar nuestro sitio web:

http://filosofiaenlared.com/​

🎥 Video editado por: Aranza Sánchez R. (@catarsisfilosofica) 🎥

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.