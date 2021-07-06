Letras Habladas #16: ¿Es posible el Rey-Filósofo platónico?

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.
🔶 En este episodio Miguel y Aranza dialogan acerca de la teoría del rey-filósofo desarrollada por Platón en su famoso diálogo La República. ¿Es realmente viable un rey-filósofo? ¿Qué implica estar al frente de un Estado-nación?, y sobre todo, ¿qué pasaría con un rey-filósofo en pleno siglo XXI?
📝 ¡Artículos recomendados de los autores!
- ¿Cómo sería el gobierno de Platón en 2021?
- Democracia como bandera política (parte 1 de 2)
