Letras Habladas #16: ¿Es posible el Rey-Filósofo platónico?

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

🔶 En este episodio Miguel y Aranza dialogan acerca de la teoría del rey-filósofo desarrollada por Platón en su famoso diálogo La República. ¿Es realmente viable un rey-filósofo? ¿Qué implica estar al frente de un Estado-nación?, y sobre todo, ¿qué pasaría con un rey-filósofo en pleno siglo XXI?

📝 ¡Artículos recomendados de los autores!

- ¿Cómo sería el gobierno de Platón en 2021?

https://filosofiaenlared.com/2021/04/como-seria-el-gobierno-de-platon-en-2021/

- Democracia como bandera política (parte 1 de 2)

https://filosofiaenlared.com/2021/05/democracia-como-bandera-politica/

🗓 ¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio! 🗓

👩🏽 Aranza: https://www.instagram.com/catarsisfilosofica

👨🏽 Miguel Ángel: https://twitter.com/miguelangelgc​

-- Síguenos en nuestras redes sociales --

facebook: https://www.facebook.com/blogfilosofiaenlared

twitter: https://twitter.com/filosofiaenred​

instagram: https://www.instagram.com/filosofiaenlared

linkedin: https://www.linkedin.com/company/filosofiaenlared

Y, por supuesto, no dejes de visitar nuestro sitio web:

http://filosofiaenlared.com/​

🎥 Video editado por: Aranza Sánchez R. (@catarsisfilosofica) 🎥

Support this show http://supporter.acast.com/filosofia-en-la-red.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.