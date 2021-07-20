Letras Habladas #17: La pérdida del asombro

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

🔶 En este episodio Miguel y Aranza entablan conversación a partir de un episodio de la serie de Netflix "Love, Death & Robots". El capítulo -último episodio del segundo volumen- trata de un gigante ahogado que es encontrado en una playa de un pequeño pueblo. Aunque al principio causa curiosidad y furor, poco a poco las personas lo van olvidando y se vuelve indiferentes al cadáver, al grado de transgredir el propio cuerpo. Un episodio que da pie a reflexionar cómo ante una sociedad tan sobreestimulada, irónicamente nos va desensibilizando.

📝 ¡Artículos recomendados de los autores!

- Soledad y Privacidad en un Mundo Globalizado

- Inteligencia Artificial y mente humana

🗓 ¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio! 🗓

👩🏽 Aranza: https://www.instagram.com/catarsisfilosofica

👨🏽 Miguel Ángel: https://twitter.com/miguelangelgc​

🎥 Video editado por: Aranza Sánchez R. (@catarsisfilosofica) 🎥

