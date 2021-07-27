Letras Habladas #18: Educación tradicional vs Lo efímero

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

🔶 En este episodio Miguel y Aranza reflexionan en torno a los pros y contras de la educación tradicional a raíz de un video en donde una niña le hace ver a su mamá que no es necesario aprender algo si puede buscarlo en internet. Este episodio nos hace reflexionar sobre la importancia de contemplar que lo digital también es un lugar efímero, y que darlo por sentado puede ser un error.

📝 ¡Artículos recomendados de los autores!

- El show de nuestras vidas | https://filosofiaenlared.com/2021/07/el-show-de-nuestras-vidas/

- El deber y la necesidad de la enseñanza de la filosofía para y con niños y niñas | https://filosofiaenlared.com/2021/07/filosofia-para-y-con-ninos-y-ninas/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=4301&relatedposts_position=1

