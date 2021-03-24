Letras Habladas #2: LAs Fake News

✍️🗣️ Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔸En este episodio Aranza y Miguel hablan sobre las fake news, la importancia de la regulación de las redes sociales, qué tan válido o no es que las plataformas puedan o no decidir qué es “verdadero” o falso, entre otras cosas más...

🗓️¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio!🗓️

