Letras Habladas #22: ¿La amistad conduce al romance? | Parte 1

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.
📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com
🔶 En esta primera parte de el episodio 22 del podcast,, Miguel y Aranza reflexionan acerca de la amistad, la complejidad de las relaciones humanas, los vínculos con otras personas a lo largo del tiempo y algunos prejuicios en torno a la amistad. Espera la segunda parte el próximo martes.
Video editado por: Aranza Sánchez R.
