Letras Habladas #23: ¿La amistad conduce al romance? | Parte 2

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

🔶 En esta segunda parte de "¿La amistad conduce al romance", Aranza y Miguel reflexionan acerca de la polémica generada a partir de la película "Luca", de Disney Pixar. Hablan de los celos en la amistad, la complejidad de los noviazgos y plantean una pregunta: ¿Es posible la amistad después del romance?

