Letras Habladas #3: Desmitificando la Edad Media

Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

En este episodio Aranza y Miguel platican sobre la Edad Media y si realmente se trata de una era oscura del conocimiento o si durante esta época se dieron avances y aportaciones que tuvieron repercusiones más adelante. También analizan la postura de algunos filósofos importantes contemplando un poco y con un prisma crítico si su actuar en su tiempo fue adecuado para el posterior desarrollo de la filosofía.

