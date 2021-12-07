Letras Habladas #35: ¿Es privado lo que le dices a Alexa?

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

🔶 ¿Qué tan privadas son las conversaciones que tienes con los asistentes virtuales?, ¿es seguro? También analizamos y criticamos la dependencia a este tipo de dispositivos y aplicaciones así como las consecuencias morales y éticas de las mismas; ¡entre muchas cosas más!

