Letras Habladas #4: La adicción a las redes sociales

✍️🗣️Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔸En este episodio Aranza y Miguel platican acerca de el trasfondo que involucra el mundo de la redes sociales, desde la necesidad que tenemos por ser validados, hasta cómo las diversas empresas existentes en el mercado han pasado a vernos como productos y ya no como usuarios. Hablamos desde nuestras experiencias, vivencias y puntos de vista.

🗓️¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio!🗓️

👧Aranza: https://www.instagram.com/catarsisfilosofica

👨Miguel Ángel: https://twitter.com/miguelangelgc​

