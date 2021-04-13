Letras Habladas #5: Contagio

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔶 En este episodio Aranza y Miguel analizan la película Contagio, dirigida por Steven Soderbergh (2011). Rescatan los puntos esenciales de la película y los contrastan con lo que estamos viviendo actualmente en 2021 con la pandemia.

Te recomendamos muchísimo ver la película que puedes encontrar en Amazon Prime:

https://www.primevideo.com/detail/Contagio/0GDQOO878IVLZWB70EFCF5MII7?_encoding=UTF8&language=es_ES

Documentales en Netflix:

- Coronavirus en pocas palabras: https://www.netflix.com/watch/81273378?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C669e375d379046a1e69fb245b2ab8afd9cdeb7e5%3Aed53ea60c7ef27a8fd8d8d0a7740f3222a07d2a2%2C669e375d379046a1e69fb245b2ab8afd9cdeb7e5%3Aed53ea60c7ef27a8fd8d8d0a7740f3222a07d2a2%2Cunknown%2C

