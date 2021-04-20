Letras Habladas #6: Analizando Soul

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔶 En este episodio Aranza y Miguel analizan la película Soul de Disney Pixar. Terminan hablando sobre existencialismo, el Mundo de las Ideas de Platón, las virtudes y los excesos, la muerte y el sentido de la vida. Esta es sólo la primera parte, espera el próximo episodio de Letras Habladas el próximo martes.

🗓 ¡Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio! 🗓

