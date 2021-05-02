Letras Habladas #7: Analizando Soul (Parte 2)

✍🏻🗣Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla , análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

🔶En este episodio Aranza y Miguel continúan analizando la película Soul de Disney Pixar pero esta vez enfocado a temas mucho más concretos; la vida y su sentido intrínseco.

