Letras Habladas #9: Analizando la película The Truman Show

En este episodio Aranza y Miguel analizan la película The Truman Show. Esta película cuenta con la actuación de Jim Carrey y narra cómo su personaje, Truman, vive en una realidad completamente adaptada a él y que se transmite como show televisivo las 24 horas del día. Existe un detalle en toda esta narrativa, y es el hecho de que Truman no sabe que él es el personaje principal de este show. Ante esta narrativa se hace necesario preguntar sobre la ética o falta de, dentro de la película.

