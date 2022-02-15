Στοά

🤔 🎙Letras Habladas no. 46 | ¿Quiénes son Aranza y Miguel? 👧🏽🧔🏽
feb 15, 2022

🔶 En este episodio queremos celebrar el día de la amistad de una forma particular: nos hacemos preguntas sobre nosotros respondíando sin guion, de la manera más auténtica posible. Conoce en este episodio más de nosotros, no únicamente desde una faceta filosófica sino también humana. 📺 Mira en YouTube: https://youtu.be/O5wNLL2TEbE 👉 ¡¡ NO OLVIDES SUSCRIBIRTE !! ✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel. 📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com #filosofia #letrashabladas #filosofiaenlared #sanvalentin #diadelamorylaamistad #amistad #preguntas #especiales

