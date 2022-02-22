🤔 🎙Letras Habladas no. 47 | ¿Encantados por #Encanto? ✨⭐

🔶 Encanto (Disney Animation Studios, 2021) es llamada la #Coco colombiana por, entre muchas cosas, "acercar" la cultura latina al mundo entero; lejos de esto, en este episodio nos ponemos a reflexionar sobre los temas filosóficos que se pueden rescatar: expectativas, familia, pertenencia. ¡Acompáñanos en este episodio a dejarte encantar por encanto!

📺 Puedes mira el vídeo en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/6Nk1kqg9BSk

👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales: https://enlaces.filosofiaenlared.com

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com

#filosofia #letrashabladas #filosofiaenlared #disney #encanto #colombia