Letras Habladas no. 47 | ¿Encantados por #Encanto?
🤔 🎙Letras Habladas no. 47 | ¿Encantados por #Encanto? ✨⭐

Filosofía en la Red
feb 22, 2022

🔶 Encanto (Disney Animation Studios, 2021) es llamada la #Coco colombiana por, entre muchas cosas, "acercar" la cultura latina al mundo entero; lejos de esto, en este episodio nos ponemos a reflexionar sobre los temas filosóficos que se pueden rescatar: expectativas, familia, pertenencia. ¡Acompáñanos en este episodio a dejarte encantar por encanto!  

