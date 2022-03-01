Στοά

🤔 🎙Letras Habladas no. 48 | ¿Qué le da valor a los NFT? 👩🏽‍💻👨🏽‍💻
🤔 🎙Letras Habladas no. 48 | ¿Qué le da valor a los NFT? 👩🏽‍💻👨🏽‍💻

mar 01, 2022

🔶 Los #NFT son sin lugar a dudas el tema de moda en el mundo de la tecnología y del arte, muchos los critican, otros los aplauden, y muchísimos más no los entienden. En este episodio platicamos sobre ellos, qué son, cómo funcionan, las implicaciones que tienen, las ventajas y desventajas, ¡entre muchas cosas más!   

